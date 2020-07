Augusta, intensificati i controlli: sanzioni per oltre 7.000 euro

Controlli intensificati da parte dei Carabinieri nel territorio di Augusta nell'ambito dei servizi "Estate sicura".

Nelle ultime 48 ore,i militari dell'Arma hanno complessivamente proceduto al controllo di 28 soggetti ristretti, a vario titolo, presso le proprie abitazioni, effettuato 8 perquisizioni personali e 10 veicolari, controllato 19 esercizi commerciali, 145 veicoli e 223 persone, contestato 8 violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, 2 violazioni per mancanza di copertura assicurativa, 2 per uso del telefonino durante la guida e una per guida senza patente. Complessivamente sono stati decurtati 75 punti patente, ritirati 2 documenti di circolazione, sequestrati 2 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro.