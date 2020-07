Priolo, furto in supermercato: ai domiciliari 56enne

E' accusato di furto aggravato Sebastiano Moscuzza, un 56enne siracusano, ritenuto responsabile del furto ai danni di un supermercato di contrada Spalla.

Secondo quanto riferiscono i Carabinieri di Priolo, l’uomo si è introdotto all’interno dell'esercizio commerciale, chiuso al pubblico, dopo aver forzato l’accesso sul retro. Ha fatto razzia di prodotti per igiene personale e della casa per un valore di oltre 500 euro: Una volta fuori dal supermercato è stato bloccato dai militari dell’Arma. Per lui sono scattati i domiciliari. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.