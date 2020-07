Priolo, il consiglio comunale chiede la rimozione dei serbatoi dismessi della centrale Enel

Il Consiglio comunale di Priolo ha approvato all'unanimità un atto di indirizzo con il quale chiede alla Centrale Enel Archimede lo smantellamento dei serbatoi ormai dismessi e già bonificati al fine di procedere alla riqualificazione del litorale.

"In via prioritaria - siega il presidente del consiglio comunale Alessandro Biamonte - c'è l’impegno di tutta l’amministrazione comunale per la valorizzazione e la promozione del Sito natura 2000 ITA090013; poi c'è l’enorme valore simbolico e naturalistico della Riserva naturale Saline che - prosegue Biamonte - salvaguarda l’ultimo lembo di un’ampia zona umida che occupava un ampio tratto di costa tra Priolo e Marina di Melilli. Nell’area sono state censite 246 specie di uccelli, ossia circa il 40% di tutte quelle osservate ad oggi in Italia. Dobbiamo considerare inoltre il grande valore storico e paesaggistico della penisola Magnisi. I tre serbatoi della centrale Archimede - conclude il presidente del consiglio comunale - sono di grande impatto paesaggistico sul territorio e si pongono in controtendenza sia rispetto alla valorizzazione che alla promozione del territorio sia alla politica della stessa azienda sempre più incentrata sulla sostenibilità ambientale delle strutture di produzione".