Spese pazze all'Ars, assoluzione per l'ex sindaco di Siracusa, Titti Bufardeci

Si chiude con un'assoluzione "per non aver commesso il fatto" il processo sulle "spese pazze" all'Ars per l'ex sindaco di Siracusa, Titti Bufardeci. Condanne sono arrivate per il sindaco di Catania, Pogliese e per altri 4 ex deputati.

Il processo è uno stralcio dell’inchiesta che nel 2014 portò ad ottanta avvisi di garanzia a deputati e impiegati dei gruppi parlamentari con l'accusa di aver impiegato per fini personali le risorse assegnate per attività istituzionale. Per molti di loro la stessa procura ha chiesto l’archiviazione, per altri le accuse sono cadute in sede di udienza preliminare. In due hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato Innocenzo Leontini assolto in Appello e Cateno De Luca anch'egli assolto in via definitiva.