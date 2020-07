Floridia, presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Gallitto

"La crisi finanziaria e gestionale di Floridia può essere risolta solo da chi ha già maturato importanti esperienze amministrative”. Così Gaetano Gallitto nel corso della conferenza stampa di stamattina che ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Floridia. A sostegno di Gallitto due liste civiche “Sosteniamo Floridia - Gallitto sindaco” e “Gallitto sindaco per Floridia”.

Già consigliere comunale, assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, vicesindaco e sindaco di Floridia, nonché presidente e componente del Cda dell’Ias (Industria acqua siracusana), Gallitto non ha dubbi: “Riporremo inoltre massima attenzione a tutti i bandi regionali, statali ed europei, punteremo l’attenzione sulla pulizia del cimitero e di tutti gli spazi pubblici di Floridia e, al contempo, penseremo a rimpinguare il Comune di tutte le professionalità e le figure mancanti. Tra i progetti anche quello di sperimentare l’albergo diffuso e la rivitalizzazione del centro storico".

Nino Di Mauro, portavoce della lista “Sosteniamo Floridia - Gallito sindaco”, più volte consigliere comunale, assessore e vicesindaco di Floridia ha aggiunto: “ La nostra scelta di sostenerlo non è infatti motivata dalla nostalgia ma da un senso di responsabilità nei confronti dei floridiani. Per risanare questo Comune serve infatti non soltanto esperienza ma anche saggezza".

Salvo Faraci, portavoce della lista “Gallitto sindaco per Floridia”, anch’egli già consigliere comunale, assessore e vicesindaco di Floridia ha dichiarato: “Abbiamo spronato Gallitto ad assumere questo gravoso impegno in quanto è un uomo perbene, preparato, di grande esperienza amministrativa, di grande onestà e di elevata dirittura morale".