Buscemi, al via la riapertura giornaliera degli sportelli delle Poste

L'ufficio postale di Buscemi a breve tornerà alla normalità con l'apertura quotidiana degli sportelli. La riapertura è stata possibile anche grazie all’adozione delle necessarie misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria, come l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass, il posizionamento di strisce sul pavimento che garantiscono il mantenimento della distanza interpersonale nonché tutte le procedure di sanificazione realizzate a tutela della salute di personale e clientela. Ovviamente si potrà accedere al pubblico ufficio solo indossando la mascherina.