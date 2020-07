Lentini, al via 3 cantieri di lavoro per interventi di riqualificazione urbana

Sono tre i cantieri di lavoro che verranno finanziati a Lentini. si tratta di tre distinti decreti (del Dipartimento regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative): con il primo si darà occupazione a 10 lavoratori, per 32 giorni (per “Rifacimento intonaco porzione di muro su via Piave”), per l’ammontare complessivo di 33.330,38 euro; con il secondo saranno 16 i lavoratori che avranno impiego per 51 giorni ("Rifacimento tratto di marciapiede via Termini angolo via Patti”), per l’ammontare complessivo di 89.292,98 euro; anche con il terzo saranno in 16 a beneficiare di lavoro, per 47 giorni (“Rifacimento piazzetta posta al centro di piazza Aldo Moro”), per l’ammontare complessivo di 79.442 euro. Sullo sbocco dei cantieri interviene l'on.Vinciullo: " Non posso non dichiararmi particolarmente soddisfatto, perché i provvedimenti legislativi che consentono a centinaia di disoccupati di lavorare grazie ai cantieri di lavoro - che hanno come obiettivo principale proprio quello di combattere la disoccupazione - portano la mia firma. A tal proposito mi piace ricordare che sia la Legge regionale n.3 del 17 marzo 2016, art.15, Comma II “Legge di stabilità regionale” che prevede l’istituzione di cantieri di lavoro in favore dei Comuni dell’Isola con popolazione inferiore a 150mila abitanti, sono stati deliberati nella scorsa Legislatura, essendo io il relatore della legge regionale".