Pachino, un uomo cade in un pozzo: soccorso dai Vigili del fuoco

Stava cercando di recuperare i giocattoli dei suoi figli finiti dietro una siepe, quando è precipitato in un pozzo profondo 8 metri. E' accaduto ieri pomeriggio in contrada Morghella, nel territorio di Pachino. L'uomo, 38 anni di Siracusa, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Noto. I pompieri lo hanno recuperato con l’ausilio di una scala calata fino al fondo al cui interno vi era uno strato d’acqua. L’uomo non ha riportato alcuna lesione.