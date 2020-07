Siracusa, il Pd elegge la segreteria e la direzione cittadina

Il Pd della città di Siracusa completa la propria struttura partitica: elegge presidentessa dell’assemblea, Stefania Bongiovanni, i componenti della direzione cittadina e nomina come vicesegretario Angelo Greco che insieme alla nuova segreteria, affiancherà il segretario Romano nella costruzione della proposta politica da consegnare alla cittadinanza.

"Un partito - si legge in una nota - che deve tornare a farsi carico delle istanze delle persone e tornare ad essere un baluardo ed il faro all'interno di un quadro cittadino complessivo di grande incertezza in cui si paga l’assenza del consiglio comunale: in questo contesto la presenza piena e totale del Pd, come partito più strutturato e radicato, rappresenta il punto cardine per tutti i cittadini affinché si riduca quella distanza che si è venuta a creare, tra governanti e governati. È qui che si devono concentrare le forze delle democratiche e dei democratici: l’attività amministrativa, senza rappresentanti del popolo in consiglio, non può prescindere dalla presenza di quei corpi intermedi che facciano da collante con l’intera città. Per questo motivo il Pd - conclude la nota - si impegna a consegnare alla città un piano programmatico che guardi al futuro e allo sviluppo di Siracusa, facendo in modo adesso, che anche l’attività amministrativa inizi a correre perché le sfide che vedono di fronte la città dal turismo alla sanità, dal territorio all’ambiente, allo sviluppo industriale, alla scuola e alla cultura, solo per citarne alcuni, non possono attendere e devono essere vinte".

La segreteria cittadina, oltre al segretario Romano e al vice Greco, risulta essere composta da: Stefania Bongiovanni presidentessa dell'assemblea

Mariagrazia Cavarra, Pamela La Mesa, Adriana Contento, Carmen Castelluccio, Giuseppina Rinaudello, Roberta Boscarino, Faust Fiorini, Luigi Veneziano, Francesco Sgarlata, Giovanni Zero e Dino Purpura.

Sono 35 i membri della Direzione.