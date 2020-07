Siracusa, cocaina e marijuana in tasca: 31enne finisce ai domiciliari

Dovrà rispondere di spaccio di marijuana e cocaina: si tratta di Christian Gugliotta, 31 anni di Siracusa, già noto alle forze di polizia.

L'uomo è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile, diretti da Gabriele Presti, nel corso di un servizio antidroga in una palazzina di via Algeri. Salendo la scala per raggiungere il terrazzo per effettuare una verifica, gli investigatori hanno trovato, seduto sulle scale, Gugliotta che, alla vista degli agenti, si è innervosito. L'uomo è stato perquisito e trovato in possesso di 45 dosi di cocaina e 18 involucri di marijuana per un valore complessivo di oltre 1.000 euro.

Per lui sono scattati i domiciliari.