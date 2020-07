Siracusa, recupero ex albergo scuola: Vinciullo "Frutto del lavoro della scorsa legislatura"

Venerdì sarà presentato il progetto di rifunzionalizzazione dell’ex Albergo Scuola di via Crispi a Siracusa.

"Il merito del recupero - scrive in una nota Vincenzo Vinciullo - va sicuramente condiviso tra l’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa, che ha avuto la brillante idea e il coraggio amministrativo di recuperare l’opera, acquistandola, e con l’attività legislativa svolta nella scorsa Legislatura all'Asselblea regionale siciliana, a cui sono fiero di aver contribuito, che ha approvato la linea di intervento necessaria al recupero e ha impegnato le risorse necessarie. L’importo dei lavori - ricorda Vinciullo - è pari ad euro 8.734.688,57, Iva esclusa, le offerte dovranno pervenire entro il 25 agosto e i lavori consistono nella rifunzionalizzazione e riuso, adeguamento sismico, riqualificazione energetica dell’immobile per realizzare 38 alloggi di Erp, oltre al Terminal Bus con pavimentazione esterna, impianto di illuminazione esterna e pensiline per esterni".