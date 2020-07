Siracusa, badanti scomparsi: i familiari contro l'archiviazione VIDEO

Erano venuti nel 2014 a Siracusa per fare i badanti ad un anziano, ma dopo pochi mesi di Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto si perdono le tracce.

Il caso è stato nuovamente affrontato dalla trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?".

La procura indaga per duplice omicidio ma i loro corpi non si trovano e per la seconda volta viene chiesta l'archiviazione del caso.

Le loro famiglie però non si rassegnano: vogliono sapere cosa è successo ai ragazzi in quella villa di Tivoli. La loro ipotesi è che i due ragazzi siano stati uccisi e gettati in un pozzo artesiano. Per questo chiedono alla procura di indagare in questa direzione.

