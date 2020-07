Siracusa, aree a verde di via Andrea Palma: siringhe abbandonate tra scivoli e altalene

Cartacce, bottiglie ma soprattutto siringhe abbandonate all'interno delle due aree a verde di via Andrea Palma, nella parte alta di Siracusa.

La segnalazione da parte dei residenti all'ex consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio, desta preoccupazione anche perché, come si vede chiaramente dalle foto, le siringhe si trovano proprio dove ci sono i giochi per i bambini, altalene e scivoli.

"Inutile dire - riferisce Burgio - che bisogna immediatamente restituire sicurezza alle famiglie della zona e ai bambini che frequentano quell'area giochi per evitare che lo loro salute sia messa a repentaglio."

Oltre a ciò viene segnalata una non adeguata manutenzione del verde e la mancanza di cestini porta rifiuti: nell'area con i giochi ce n'è solo uno all'esterno e nell'altra neanche quello.

"I residenti mi riferiscono - dichiara ancora l'ex consigliere comunale - che raramente vedono l'operatore andare a pulire all'interno delle due aree. Pretendono la stessa attenzione e cura che viene riservata ad altre aree della città. Ecco perché - conclude - mi rivolgo all'assessore all'Ambiente sicuro che darà le giuste risposte a questi cittadini sia in termini di pulizia e decoro, ma soprattutto di sicurezza".