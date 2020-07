Nuovo caso di positività al coronavirus in provincia di Siracusa. Il dato arriva dall'aggiornamento quotidiano del Ministero della salute.

Altri sei casi sono relativi alla provincia di Catania.

Sono emersi dai 2.675 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Dei sei casi in provincia di Catania, cinque sono stati registrati fra le 113 persone in isolamento dopo la scoperta dei due focolai isolati nel capoluogo e a Misterbianco. Il sesto è indipendente da questi cluster ed è stato registrato durante le analisi che precedono un ricovero.