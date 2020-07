Siracusa, Veronica Peparini e Andrea Muller per i vicoli di Ortigia

Seduti a un tavolo di un ristorante del centro storico, non è sfuggito ieri sera l'arrivo di Veronica Peparini e di Andreas Muller, noti al grande pubblico perché tra i protagonisti della talent show "Amici" di Maria De Filippi. La Peparini - insegnante di danza e coreografa di rilevanza internazionale (ha lavorato con personaggi come Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Luciano Pavarotti) - è tra i docenti stabili della trasmissione. Andreas Muller, oggi compagno di vita della Peparini è un ex allievo del talent nonché vincitore della 16esima edizione e oggi è tra i ballerini professionisti del programma. La coppia questa mattina ha tenuto uno stage di danza; al loro fianco il giovane danzatore siracusano Gabriele Baio, che da anni (ha cominciato da bambino a calcare il palcoscenico televisivo non solo con comparizioni ad Amici ma anche a Tu sì che vales) è seguito dalla coreografa.