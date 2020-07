Siracusa, il 25 luglio evento sportivo di solidarietà per la piccola Emma

La Asd Sei Forte Papà, con il progetto Reaching Dreams, scende in campo per Emma Lorefice.

La piccola Emma è nata nel 2017 da mamma Paola e papà Marco. A Emma è stato diagnosticato un neuroblastoma al 4° stadio e da gennaio si trova al Gaslini di Genova.

Emma è una bambina vivace. Emma, allo stesso tempo adesso, ha bisogno dell'aiuto di tutti.

L’appuntamento è per sabato 25 luglio alle 19 presso del Centro Sportivo Italiano (campo del porto) con un piccolo contributo libero.