Priolo, consegnati i lavori per la copertura tecnica del Polivalente

"Le infiltrazioni di acqua piovana dal tetto della palestra del Polivalente saranno definitivamente eliminate". Ne dà notizia il sindaco Pippo Gianni: "Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori di realizzazione della copertura tecnica. Pronta per essere appaltata anche la perizia per il ripristino del parquet, distrutto lo scorso anno da un incendio, e di tutti gli altri interventi necessari per rendere la struttura nuovamente fruibile".

“Un altro tassello – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti - verso il recupero di tutte le strutture abbandonate che l’amministrazione Comunale ha ereditato dal passato”.

”Il prossimo intervento – riferisce Gianni - riguarderà il restyling dei campi da tennis. Per la piscina coperta abbiamo affidato da tempo l’incarico ad un progettista e siamo in attesa del progetto definitivo, Termineranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria della pista del pattinodromo e una volta completati tutti gli interventi restituiremo alla città l’impianto del Polivalente in condizioni ottimali”.