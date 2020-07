Siracusa, il mare dell'Isola si tinge d'azzurro: il 24 luglio esibizione del Settebello

Il mare antistante il Circolo Unione all'Isola, ospiterà un'esibizione del Settebello di Sandro Campagna alla quale parteciperanno anche alcuni giocatori dell'Ortigia.

L'evento è in programma per venerdì 24 luglio.

Chi vorrà potrà assistere alla gara, che celebra i quasi due mesi di collegiale che la Nazionale del Ct Campagna sta svolgendo a Siracusa, direttamente dal mare, venendo in barca fino alla zona della partita. L'ingresso al circolo non sarà invece consentito per via delle prescrizioni legate all'emergenza Covid.

Per qualche ora, dunque, il mare dell'Isola si tingerà di azzurro nazionale. Una festa di pallanuoto, che torna per un pomeriggio alle origini, all'epoca in cui questo nobile sport si svolgeva negli specchi di mare delle città, che raccontano ancora di imprese epiche, partite e personaggi indimenticabili.