Siracusa, erogazione idrica: il 28 luglio intervento sulla centrale dell'acquedotto San Nicola

Intervento programmato della Siam sulla centrale dell'acquedotto San Nicola, di Siracusa, per martedì 28 luglio.

Dalle 21 di martedì 28 fino alle 6 di mercoledì 29 luglio è prevista la riduzione del servizio idrico e abbassamento di pressione in parte del capoluogo e in contrada Sinerchia.

Nello specifico le zone interessate saranno viale Epipoli, via Carlo Forlanini, via Necropoli Grotticelle, via Costanza Bruno, viale Zecchino, Tica e Tisia, via Filisto e tutte le limitrofe, oltre a contrada Sinerchia e via Siracusa, all'ingresso di Belvedere.