Siracusa, una mazza da baseball in auto: scatta la denuncia

Sono 4 i siracusani denunciati a vario titolo dai carabinieri, in altrettante differenti occasioni. Il primo caso riguarda un 22enne, trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana suddivisa in 12 dosi pronte per la vendita: il ragazzo è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio; un 42enne, invece, è stato denunciato perchè nella sua auto è stata trovata una mazza artigianale da baseball; un giovane di 20 anni invece è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato; un 23enne è stato deferito per violazione degli arresti domiciliari.Le denunce sono scattate nel corso di un servizio di cooordinato sul territorio durante il quale i militari hanno eseguito il controllo di 75 veicoli e di 101 persone, rilevando svariate infrazioni al codice della strada, ed elevando sanzioni per circa 3.850 euro. Fra le violazioni più riscontrate: la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.