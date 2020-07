Siracusa, scioglimento consiglio comunale: trattazione di merito fissata per l'8 ottobre

Niente sospensiva e udienza fissata al prossimo 8 ottobre per la trattazione di merito del ricorso presentato da 11 ex consiglieri comunali contro lo scioglimento dell’assise cittadina.

Lo ha deciso l’ordinanza emessa ieri dal Tar, sezione di catania. Il ricorso era stato presentato Fabio Alota, Mauro Basile, Sergio Bonafede, Michele Buonomo, Chiara Catera, Giuseppe Impallomeni, Carmela La Mesa, Curzio Lo Curzio, Michele Mangiafico, Simone Ricupero, Concetta Vinci, rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuele Carta e Valentina Garofalo. I giudici del tribunale amministrativo hanno ritenuto che "le esigenze cautelari di parte ricorrente possano ritenersi adeguatamente tutelate".

I consiglieri nel ricorso avevano chiesto l'annullamento della deliberazione con cui, il 18 novembre del 2019, il commissario ad Acta, Giovanni Coco ha approvato, sostituendosi al Consiglio comunale, il rendiconto di gestione relativo al 2018 e il decreto del 17 dicembre 2019, con il quale l'assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Siracusa,nominando Giuseppe Di Gaudio quale Commissario Straordinario per la gestione del Comune, in sostituzione del Consiglio. Né Cocco, né Di Gaudio si sono costituiti in giudizio, cosa che invece ha fatto il sindaco di Siracusa Francesco Italia.