Augusta, ruba 1.000 litri di gasolio da una raffineria: arrestato

Arrestato in piena flagranza di reato. Mario Cosentino, 66enne di Melilli già noto alla giustizia, è stato sorpreso mentre trafugava gasolio dal deposito di una raffineria della zona industriale megarese. I carabinieri, allertati da una chiamata al 112, hanno subito raggiunto il luogo indicato e nella sala pompe del deposito carburante, hanno trovato l'uomo intento ad asportare gasolio che, mediante una manichetta flessibile applicata alle condutture di carburante, veniva immesso in contenitori da 25 litri cadauna. Sull’automezzo utilizzato dall’indagato sono state trovate 79 taniche da 25 litri cadauno, di cui molte già piene, per un totale complessivo di oltre 1.000 litri di carburante asportato. Il metodo di trafugamento del carburante essendo svolto senza alcun criterio di sicurezza, costituiva di fatto un grosso pericolo perché poteva rappresentare un possibile innesco all’interno del deposito dove sono stoccate decine di migliaia di litri di carburante. L’uomo è stato dichiarato in arresto per tentato furto, l’automezzo utilizzato e le taniche sono state sottoposte a sequestro, il combustibile consegnato al personale della raffineria, mentre sono in corso accertamenti per verificare come Cosentino sia riuscito a entrare nella raffineria.