Siracusa, cambio vertice all'Eurialo: nuovo presidente

“E’ una sfida che accetto con entusiasmo". Queste le parole di Fabio Cardella, 46 anni, non appena eletto nuovo presidente dell’Asd Eurialo Siracusa Volley. "In passato sono stato dirigente di squadre calcistiche ma ora sono pronto a cimentarmi in questa nuova avventura. Il vicepresidente Salvo Corso, che conosco da tempo, mi ha voluto alla guida della società e, dopo gli anni della sponsorizzazione (Cardella è un imprenditore), ho deciso di cedere alle sue lusinghe. Cercherò di portare nuove idee e progetti innovativi per favorire la crescita della squadra. Anche se l’obiettivo principale sarà quello di divertirsi, è chiaro che non giocheremo per perdere. La serie D è un campionato impegnativo, ma l’Eurialo farà la sua parte e sarà tra le protagoniste. Compatibilmente con i miei impegni lavorativi, seguirò da vicino la squadra, con l’auspicio che la nuova stagione ci regali grandi soddisfazioni”.