Cassibile, sit in di protesta per la strettoia nel collegamento con Fontane Bianche

Tornano a protestare i residenti di Cassibile. Questa volta nodo del contendere è il problema non risolto della strettoia esistente nel tratto viario tra Via Della Madonna e Via Eumenidi, collegmento tra Cassibile e Fontane Bianche.

Sabato 25 luglio, dalle 10,30, residenti e componenti di associazioni locali daranno vita ad un sit in.