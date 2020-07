Siracusa, Umberto I: cedono i solai di due sale di radiologia

Due sale di radiologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa chiuse per il crollo dei solai. Un fatto che testimonia ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno, la fatiscenza della struttura.

L'inconveniente si è verificato nella notte tra lunedì e martedì scorso. Subito tecnici e operai al lavoro per liberare le due sale dai grossi pezzi di intonaco e mettere la situazione in sicurezza. Integro, per fortuna, il macchinario.

Al momento, quindi, oltre alla sala dedicata al Covid, è operativo solo un ambulatorio radiologico sia per i casi che arrivano dal Pronto soccorso che quelli dei reparti.

Ci vorranno almeno una decina di giorni perché il reparto torni ad avere la disponibilità delle due sale.

Intanto si aspetta ancora la nomina del commissario straordinario per la realizzazione del nuovo ospedale che, secondo quanto prevede la norma a firma di Stefania Prestigiacomo diventata legge con l'approvazione del Decreto liquidità, dovrà essere realizzato sull'esempio del ponte di Genova,in due anni.