Siracusa, il malsecco del limone approda alla commissione Attività produttive

L'allarme sul malsecco è stato raccolto dalla deputata all'Ars, Rossana Cannata, componente della commissione regionale Attività produttive. "Quanto evidenziato dal Consorzio di tutela del limone di Siracusa Igp che evidenzia come la dotazione finanziaria regionale risulti inadeguata rispetto alle dimensioni del fenomeno. Perciò tramite l’interrogazione - aggiunge la parlamentare - intendo conoscere se e quali azioni intenda mettere in atto l’assessorato regionale dell’Agricoltura per contrastare la patologia che rischia di far scomparire la coltivazione del limone, anche attraverso l’aumento dell’attuale dotazione finanziaria, fermo restando le proroghe e le sospensioni che ha subito la programmazione europea a seguito del Covid-19. Non solo. Proprio per salvare la produzione che rappresenta Siracusa nel mondo con l’Igp e tutte quelle aziende che, con impegno, sacrificio e professionalità, rischiano di vedere vanificati i propri sforzi, sto promuovendo anche un’audizione in commissione Attività produttive”.