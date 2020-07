Giovanni Cafeo segretario della Commissione “Esame delle attività dell'Unione Europea”

Giovanni Cafeo, deputato regionale di Italia Viva è stato eletto Segretario della Commissione ARS “Esame delle attività dell'Unione Europea”.

“Apprezzo se possibile con maggiore intensità questa nomina perché l’impegno europeista, scaturito in Parlamento nella costituzione e poi nella presidenza dell’Intergruppo Federalista Europeo, accompagna la mia vita professionale e politica da sempre – dichiara Cafeo – e oggi raggiunge un ulteriore importante riconoscimento da parte dei colleghi”.

“Le notizie confortanti che arrivano da Bruxelles in queste ore, con l’approvazione dell’accordo per il Recovery Fund, fanno ben sperare per il futuro dell’Italia e dell’intera UE – conclude Cafeo – ma per rendere efficaci i contributi ottenuti è necessario un cambio di approccio, abbandonando la facile via dei sussidi per quella più complicata ma alla lunga certamente più fruttuosa degli incentivi e degli investimenti su giovani, lavoro e ambiente”.