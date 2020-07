Fermata ferroviaria a Fontanarossa. Ficara (M5S): "Pronta a ottobre"

"A ottobre la fermata ferroviaria Fontanarossa sarà pronta”. Lo rende noto il parlamentare siracusano del M5S, Paolo Ficara, componente della Commissione Trasporti, che questa mattina si è recato al cantiere avviato da Rfi lungo la tratta ferroviaria Siracusa-Catania.

“Siamo riusciti a far partire i lavori nell’inverno del 2019 con fondi statali del contratto di programma di Rfi con lo Stato spirga Ficara - e lo stop dovuto al coronavirus non ha causato grossi ritardi anche grazie alla scelta della ditta incaricata di aumentare attualmente la forza lavoro presente. Le rassicurazioni raccolte questa mattina confermano che ad ottobre la stazioncina sarà pronta. Ottimisticamente, potrebbe diventare operativa entro la fine dell’anno con l’attivazione della fermata.

Per coprire le poche centinaia di metri che separano la fermata dallo scalo di Fontanarossa, il protocollo siglato con la Sac è chiaro: provvederà la società che ha in gestione l’aeroporto etneo, con apposite navette” conclude il parlamentare pentastellato.