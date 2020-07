Floridia, Forza Italia appoggia la candidatura a sindaco di Limoli

"Forza Italia sara’ presente con simbolo e proprie liste a sostegno della candidatura a sindaco di Gianni Limoli, del quale condividiamo fervore ideale, passione e valori". Così il commissario provinciale di Forza Italia, Bruno Alicata interviene in via definitiva sulla scelta di campo per le prossime elezioni amministrative a Floridia.

Al contempo Alicata nomina Santo Silluzio quale nuovo Commissario cittadino "al fine - scrive - di riorganizzare il partito in città e rilanciarne l’azione politica".