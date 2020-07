Siracusa: Moschella "A rischio la coltivazione di limoni"

"Il Malsecco rischia di fare scomparire la coltivazione del limone in larga parte della Sicilia e nel silenzio più incomprensibile si sta consumando in Sicilia e nel territorio di Siracusa in particolare la più grave diffusione degli ultimi decenni". A sollevare il problema è Fabio Moschella.

"La quasi totalità degli impianti - denuncia Moschella - è stata colpita dalla malattia, in alcune aree in forma addirittura distruttiva. Colpisce il sostanziale silenzio di istituzioni, organizzazioni agricole, politica.

La dotazione finanziaria della sottomisura 5.2 del PSR della Regione Siciliana ( 2014/2020 ) - riferisce - risulta assolutamente inadeguata rispetto alle dimensioni del fenomeno. Tale sottomisura destina solo 10 milioni di euro peraltro per un insieme di fitopatie, calamità naturali, avversità atmosferiche.

Il Parlamento nazionale discute dal 2018 - conclude - una proposta di legge che appare anch’essa, al riguardo, insufficiente".

Da qui la richiesta urgente di un piano straordinario per il contrasto al batterio: "C’è una bozza in via di elaborazione dei Gal - conclude Moschella - che mi pare un buon punto di partenza. La si discuta urgentemente in ARS, in Parlamento, la si porti a Bruxelles. Serve il contributo fondamentale dei Consorzio di Tutela e del Distretto Agrumi di Sicilia".

L