Noto, installati 10 nuovi hotspot per il wifi gratuito

Completata l’attivazione di 10 nuovi hotspot wi-fi pubblici a Noto. Permetteranno la navigazione gratuita sul web in alcune zone della città.

Apparecchiature sono state installate grazie ai fondi dell’iniziativa della Commissione Europea denominata “WiFi4EU” a cui l’Amministrazione Bonfanti ha aderito. Per navigare in totale libertà basterà trovarsi nei pressi di uno dei 10 hotspot, attivare la connessione wi-fi sul proprio dispositivo e selezionare la rete WiFi4EU. Gli hotspot sono stati installati nelle seguenti zone: piazza Municipio, Piazza XVI Maggio, via Nicolaci, piazza Municipio (3), corso Vittorio Emanuele, Porta Ferdinandea, Villa Comunale e piazza Bolivar.

“Siamo una città “smart” - commenta il sindaco Corrado Bonfanti - e sempre più connessa. Così facendo eroghiamo servizi e riceviamo informazioni per le nostre strategie di sviluppo”.