Spiagge libere in Sicilia, 2,5 milioni a 126 Comuni costieri

Un investimento da 2,5 milioni di euro per attrezzare le spiagge libere di 126 Comuni siciliani per mettere in atto misure per favorire il distanziamento interpersonale e scongiurare il contagio fra i bagnanti.

E’ quanto deliberato dal governo Musumeci in accordo con l'Anci: serviranno per finanziare cartellonistica, acquisto di dpi, igienizzanti, dispenser e attività di sanificazione”. Tra i nuovi servizi sono previsti anche percorsi dedicati all'accessibilità al mare per i diversamente abili, la videosorveglianza e l'implemento dei controlli delle spiagge da parte della polizia locale mediante un fondo che verrà destinato all'integrazione oraria.

Le risorse saranno distribuite fra i 126 Comuni costieri in proporzione alla lunghezza delle coste.