Siracusa, emergenza furti: spericolato inseguimento della Polizia in viale Scala Greca si conclude con 2 arresti

Prima risposta all'emergenza furti che nell'ultimo periodo a Siracusa ha creato disagio tra cittadini ed operatori commerciali.

Dal questore è stato disposto uno specifico piano di controllo del territorio. Ieri sera, intorno alle 20, la segnalazione di un probabile furto in atto all'interno di una villetta di via Modica, si è conclusa con l'arresto di due persone: Giovanni e Steven Merlino di 35 e 20 anni, zio e nipote, entrambi siracusani, per furto in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La loro auto, una Fiat 500 X di colore bianco, è stata intercettata dalla volante vicino a viale Scala Greca. Alla vista della Polizia, la vettura con due persone a bordo si è velocemente allontanata dirigendosi verso la Pizzuta. Durante l’inseguimento, la 500 ha effettuato manovre pericolosissime, anche in contromano, oltrepassando semafori rossi, urtando le autovetture in sosta e in marcia e creando non poco pericolo anche per i pedoni. Il rocambolesco inseguimento si è concluso quando i due, perdendo il controllo dell’auto, si sono schiantati sul marciapiede vicino ad un rifornimento di viale Scala Greca.

Durante la fuga i ladri hanno provato a disfarsi di parte delle refurtiva che è stata recuperata. Altri oggetti sono stati, invece, rinvenuti all’interno dell’auto sottoposta durante la perquisizione.

Si fa, pertanto, strada l'ipotesi che il furto alla villetta sia solamente l’ultimo di una serie che i due soggetti avrebbero perpetrato nei giorni scorsi anche in alcuni esercizi commerciali.

Per i due arrestati sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo che si celebrerà oggi.