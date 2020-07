Rocambolesco inseguimento tra la Maremonti e Noto, arrestato 47enne

Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale Giuseppe Gallo, 47 anni netino, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Canicattini Bagni, intervenuti in un ristorante lungo la S.S. “Mare-Monti”, dove veniva segnalata una persona in stato di agitazione.

All’arrivo dei militari dell'Arma è salito a bordo della sua auto dandosi alla fuga verso Noto.

L'inseguimento con i Carabinieri che hanno più volte intimato l'alt, si è concluso con il ribaltamento dell'auto di Gallo. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale “Umberto I” di Siracusa, dove è stato giudicato guaribile in 10 giorni per le ferite riportate. Dopo di ciò è sto arrestato e ristretto ai domiciliari.