Floridia, Salvo Burgio ufficializza la sua candidatura sindaco

Salvo Burgio ufficializza sui social la sua candidatura a sindaco di Floridia.

Burgio si era già candidato a sindaco nel 2017, sostenuto da due liste civiche e totalizzando 2009 preferenze personali e 2144 di lista. Nel biennio 2017-2018 ha ricoperto l’incarico di assessore ai Lavori pubblici e al Bilancio, ed è stato anche vice sindaco.

Il nodo cruciale per risollevare la città secondo Burgio, sono le politiche economico-finanziarie: "Occorre prioritariamente progettare ed attrarre finanziamenti regionali, nazionali ed europei per liberare l’Ente dalle pastoie di una gestione amministrativa del contingente e dell’emergenza e dare finalmente ristoro alle esangui casse comunali ed avere così le risorse per avviare un piano di sviluppo su tutti i fronti, intervenendo sul territorio in modo capillare".