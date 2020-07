Anche a Siracusa a rischio l'apertura dei siti culturali della Regione nei giorni festivi

E' a rischio l'apertura dei siti culturali della Regione nei festivi anche a Siracusa.

Al termine dell'incontro di ieri al dipartimento regionale dei Beni culturali, è arrivata la fumata nera sulla possibilità di derogare al limite annuo di un terzo dei festivi durante i quali i regionali possono lavorare così come prevede il contratto.

Il Sadirs, il sindacato di categoria, ha posto il problema del mancato pagamento delle indennità del 2019. In tutto sono circa 700 i lavoratori in attesa di indennità che in media si aggirano tra 3 e 4 mila euro.

Ogni decisione sul piano degli straordinari per il 2020 è stata dunque rinviata alla prossima settimana.