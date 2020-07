L'Ortigia cede il portiere Enrico Caruso alla Nuoto Catania

Il portiere Enrico Caruso passa dal Circolo Canottieri Ortigia alla Nuoto Catania. Il giocatore lascia Siracusa e raggiunge Raffaele Rotondo, anch'egli da poco passato al club etneo. A darne notizia è la società biancoverde.

Caruso ha militato 4 stagioni con l'Ortigia, guadagnandosi quasi subito il posto da titolare e giocando da protagonista. Nell'ultima annata ha condiviso il ruolo e gli allenamenti con il leggendario Stefano Tempesti.

Queste le parole con le quali Enrico Caruso saluta l'ambiente dell'Ortigia: “Lascio Siracusa dopo 4 anni. Ci sarebbero tantissime cose da dire, ma la parola che le riassume tutte è 'grazie'. Ringrazio tutti: mister Piccardo, l'ingegner Marotta, il presidente Vancheri, i vicepresidenti, il capitano e tutti i miei compagni di squadra. Ringrazio poi Stefano Tempesti, che per me è stato fondamentale in questo anno, anche a livello umano.

Saluto i nostri tifosi - continua Enrico - che mi hanno dimostrato la loro vicinanza lungo tutti questi anni, nei momenti belli e soprattutto in quelli brutti. Andare a giocare a Catania, che è vicina, mi dà l'occasione di continuare a relazionarmi con l'ambiente e con i tifosi dell'Ortigia, non solo a livello sportivo".

La società ringrazia Enrico al quale augura di raggiungere i suoi obiettivi professionali e personali e di tornare presto in A1, la categoria che più merita.