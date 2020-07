Lions Club Siracusa Host: Salvatore Di Benedetto nuovo presidente

Passaggio del testimone alla guida dei Lions Siracusa Host da Riccardo Lo Monaco a Salvatore Di Benedetto.

Alla presenza del Past-Governatore Angelo Collura, del 1° Vice Governatore Franco Cirillo, del 2° Vice Governatore Maurizio Gibilaro e del Past-Presidente del Consiglio Salvo Giacona, dei rappresentanti degli altri club Lions della provincia e di molti soci, Riccardo Lo Monaco ha ricordato le attività realizzate nell’anno sociale della sua presidenza, caratterizzata dalla pandemia da Coronavirus.

Ha ricordato il convegno a Trecastagni a settembre 2019 su “la Sicilia da oggetto a soggetto di sviluppo” con l’intervento del Presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona, socio del Lions club Siracusa Host.

Il club si è inoltre distinto per aver partecipato nel 2019 alle attività del “Progetto Siracusa” della Fondazione “Gaslini Onlus” per sostenere la raccolta benefica per le famiglie bisognose che necessitano delle cure specialistiche per i loro bambini all’Ospedale Gaslini di Genova.

La colletta alimentare, lo screening visivo e la raccolta occhiali usati in occasione delle Festa di S. Lucia e poi il lockdown, a marzo del 2020, che ha visto il Club Lions Host in prima linea caratterizzare la propria attività con una serie di attività benefiche: 11 appartamenti di soci del club offerti gratuitamente a Milano per il personale sanitario, aiuti economici per i vecchi e nuovi bisognosi alle Parrocchie con le mense per i poveri: ad Ortigia, alla Sacra Famiglia, al Pantheon, alla Parrocchia S. Antonio da Padova e al Lions Club International con donazioni dirette.

Il neo-Presidente Salvatore Di Benedetto ha raccolto il testimone per l’anno 2020-21 con l’impegno a proseguire nelle attività benefiche per la collettività e nella mission del Lionismo.