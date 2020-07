Siracusa, aree pedonali a Cassibile fino al 15 settembre

Istituite a Cassibile aree pedonali che saranno attive fino al 15 settembre.

Tutti i giorni della settimana 24 ore su 24 in via delle Rose e in via San Lio, nel tratto interposto tra via del Fiume Cacipari e via Nazionale;

venerdì, sabato e domenica, dalle 19 alle 24 in via delle Viole, nel tratto interposto tra via dei Gladioli e via Nazionale, in via delle Magnolie, nel tratto interposto tra via della Madonna e via dell’Anemone e in via delle Acacie, nel tratto interposto tra via del Fiume Cacipari e via Nazionale.