Siracusa, manutenzione per una palazzina popolare: fondi per l'Iacp

In arrivo all'Istituto autonomo case popolari di Siracusa poco di 795mila euro per i lavori di riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria di un immobile di Via Bonincontro 4, nel quale si trovano gruppo 16 alloggi.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo: "Le risorse derivano dalle economie dei fondi ex Gescal".