Siracusa, la filiera dell'ospitalità turistica si riunisce in associazione: nasce la Xenìa sicilian hospitality network. VIDEO

La filiera dell'ospitalità turistica di Siracusa (ristoratori, albergatori, barman) fa fronte comune per contrastare la grande crisi del dopo covid. Come avevano annunciato diverse settimane fa, gli operatori del settore si sono costituiti in un'associazione, la Xenia sicilian hospitality network, che ha visto oggi la sua prima uscita pubblica. Gli operatori, per la prima volta uniti, si presentano come un unico interlocutore nei confronti delle istituzioni con una serie di obiettivi a breve, medio e lungo termine su cui discutere per rilanciare dal punto di vista turistico il territorio e con esso le imprese, piccole e grandi, che ne fanno parte. I propositi e gli obiettivi della neonata associazione nelle parole del presidente Giovanni Cavallaro