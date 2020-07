Siracusa, allarme furti: due negozi presi mira tra sabato e domenica. Confcommercio "Servono maggiori controlli"

Furti ciclici ai danni di negozi della parte alta di Siracusa.

A lanciare l'allarme è il presidente di Confcommercio, Elio Piscitello: "Occorre alzare il livello di allerta in città - esorta Piscitello - Tra la sera di sabato e la mattina di domenica due negozi di via Senatore Di Giovanni sono stati meta di assalto da parte di qualche presunto ladro di quartiere che ha trafugato maldestramente alcuni articoli di abbigliamento insieme agli spiccioli nelle casse.

Episodi che mettono in allarme l’intera comunità dei commercianti e piccoli imprenditori di tutta la zona: “Oramai siamo preda di tanti delinquenti - afferma Angela Tarascio, commerciante della zona - che periodicamente prendono di mira i nostri negozi. Siamo spaventati perché sappiamo che questi criminali arriveranno dappertutto e abbiamo la percezione che si muovano in perfetta tranquillità senza mai essere realmente puniti”.

“Chiediamo da subito un maggior controllo nel territorio - rilancia il presidente di Confcommercio Elio Piscitello -. I commercianti stanno tentando di venir fuori da circa 3 mesi di lock down, e adesso non sono più in grado di far fronte anche a questa ulteriore perdita, che va ben oltre quella strettamente economica: questi episodi, infatti, contribuiscono a diffondere fra residenti, visitatori e consumatori, l’immagine di una città insicura, difficile da gestire, non certo quella di una zona accogliente nella quale recarsi con famiglie ed amici per trascorrere ore serene di shopping ed intrattenimento in pubblici esercizi. Il danno dunque è duplice, quello diretto delle perdite subite e quello indiretto, ma forse anche più grave, della perdita di immagine di tutto il nostro centro urbano. Non possiamo permetterlo, perché non possiamo lasciare il commercio ad un declino inesorabile, poiché con esso si spegnerebbe tutta la città. Piuttosto, tutti insieme, forze di polizia, istituzioni e privati, dobbiamo stingerci in comunità per salvaguardare senza alcun dubbio, chi, ogni giorno, lotta per sopravvivere nel rispetto delle regole e migliorando la città”.