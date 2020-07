Avola, un'app per un posto al sole nel segno della sicurezza

Andare al mare in sicurezza: è l'obiettivo dell'app "Lidolido” per l’accesso alle spiagge di Avola. L'app, già disponibile su Play Store e su Apple Store, consente di controllare la disponibilità di posti sulle spiagge del litorale, con il rispetto del distanziamento sociale. “Grazie alla tecnologia possiamo davvero rendere più funzionali e allo stesso tempo maggiormente sicure tante azioni che fanno parte della nostra quotidianità – dicono il sindaco Luca Cannata e l'assessore al Turismo, Giuseppe Costanzo - Semplificazione e sicurezza alla base della nostra scelta di dotarci dell’app per questa estate: il sistema è assolutamente sicuro e garantisce la privacy di chi lo utilizza”. L'applicazione prevede inoltre che con con la scansione del QR code, chi arriva in spiaggia può controllare se sia stata raggiunta la capienza ed eventualmente raggiungere altri arenili. E stato anche istituito un servizio di steward, gestito dai volontari di “Misericordia” in aggiunta al già avviato servizio di salvataggio.