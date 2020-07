Siracusa, il diktat è essere preparati per l'apertura della scuola

Predisporre al più presto tutto quello che è necessario per arrivare preparati all’apertura delle scuole a settembre. E' l'invito del presidente del Forum delle associazioni familiari di Siracusa, Salvo Sorbello, ai sindaci dei 21 comuni della provincia. "Al momento non ci sono le condizioni per cui le scuole riaprano in presenza”, afferma Sorbello secondo cui restano insoluti vari problemi: "La misurazione della febbre dei bambini, ad esempio, affidata solo ai genitori; problematica appare la situazione della scuola dell’infanzia, dove non si deve rispettare la distanza di un metro e i bambini andranno divisi in piccoli gruppi, senza che però venga specificato cosa si intenda per piccoli gruppi e quante insegnanti saranno necessarie né si sa quali misure verrebbero adottate nel caso in cui qualche insegnante risultasse positivo al covid". Il rappresentante del Forum rileva anche alcuni istituti scolastici hanno problemi come la mancanza della certificazione di agibilità e/o di prevenzione incendio. "Si individuino e si attrezzino per tempo eventuali spazi esterni da utilizzare, si recluti il personale necessario, si risolva il problema della sanificazione dei servizi igienici, si programmino gli orari di ingresso scaglionati evitando che le famiglie con più figli siano sottoposte a tour de force inattuabili, si attivi per tempo il trasporto scolastico e si aprano finalmente gli asili nido. E’ venuto il momento di restituire la scuola ai nostri figli".