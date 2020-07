Siracusa, Consulta civica: "Si sospendano le tariffe per le associazioni che operano negli impianti pubblici"

Sospensione del pagamento delle tariffe per le associazioni che operano all'interno degli impianti pubblici, come il campo scuola Di Natale o le palestre scolastiche, escluse da interventi di sostegno economico.

A chiederlo all'amministrazione comunale di Siracusa è il presidente della Consulta civica, Damiano De Simone che chiede il taglio del 100% delle tariffe nei periodi corrispondenti alle restrizioni descritte dai Dpcm, e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, da decurtare nel prossimo 2021 per chi avesse già pagato quest’anno, e la corresponsione del 50% per tutto il periodo seguente, considerando il graduale reinserimento, finché non sia dichiarata cessata l’emergenza Covid-19. "Una mancanza economica per l’Ente comunale - suggerisce De Simone - che è possibile recuperare dal taglio dei fitti corrisposti ai proprietari degli immobili privati destinati a servizi per conto del Comune di Siracusa, alla rivisitazione dei contratti di utenze telefoniche ed energetiche e tutte le risorse economiche che servivano a finanziare il consiglio comunale, ormai sciolto".