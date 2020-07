Portopalo, manutenzione straordinaria del complesso residenziale di via Verdi

Arriva il decreto di finanziamento per la manutenzione straordinaria del complesso residenziale di via Verdi a Portopalo.

A darne notizia e l'assessore comune Corrado Lentinello, che ringrazia il governo regionale. Il decreto di finanziamento del 13 luglio prevede lo stanziamento di 862.960,87 euro. Si potrà così indire la gara d’appalto per far partire i lavori entro il 2020.