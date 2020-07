Siracusa, utenze Cittadella dello sport: Baio "Il silenzio assordante del centrodestra"

La vicenda delle utenze della Cittadella dello sport non pagate per quota parte dal gestore dell'impianto sportivo al Comune sollecita un nuovo intervento di Salvo Baio del Partito democratico.

Riceviamo e pubblichiamo la sua nota: "Ho letto con interesse la presa di posizione dei tre ex consiglieri comunali Moena Scala (già presidente del disciolto consiglio comunale), Francesco Burgio e Chiara Ficara, i quali hanno discusso con un gruppo di cittadini i problemi più importanti della città e tra questi il brutto pasticciaccio della Cittadella dello Sport, il cui gestore ha accumulato un debito di 650 mila euro verso il Comune, un debito enorme che incide, come hanno dichiarato giustamente i tre ex consiglieri, pesantemente sulle casse comunali.

Silenzio assordante invece da parte dei deputati regionali e nazionali dei Cinque Stelle, attenti su molte questioni ma stranamente distratti sul caso della Cittadella.

Altrettanto assordante il silenzio di Enzo Vinciullo, mio amico e politico che stimo molto per le battaglie che porta avanti, e quello di Paolo Reale del quale ho apprezzato pubblicamente l'idea del governo ombra, convinto come sono che le questioni di principio vengano prima delle appartenenze e degli schieramenti.

Credo che non pochi cittadini che si riconoscono nel centrodestra si chiedano il perché di tale silenzio".