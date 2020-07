Siracusa, fermata del treno a Fontane Bianche: sit in e petizione on line

Una petizione online indirizzata a Trenitalia, Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, Trasporti e al sindaco di Siracusa per chiedere un servizio di collegamento non solo turistico ma metropolitano tra Siracusa e Fontane Bianche/ Cassibile, attivando la fermata la domenica e i festivi.

L'iniziativa è stata promossa da Lealtà e Condivisione con la partecipazione del Raggruppamento Siracusa Sud, i presidenti delle associazioni Io Amo Fontane Bianche, Comitato Pro Arenella, Plemmyrion, Comitato Pane e Biscotti "torre Ognina", alla presenza di numerosi cittadini e residenti, oltre agli ex consiglieri comunali di Lealtà e Condivisione Carlo Gradenigo e Simona Cascio, all'ex consigliera comunale 5 stelle Chiara Ficara e ai deputati regionale e nazionale Zito e Ficara. Questa mattina, armati di striscioni e cartelli con su scritto #nonperdiamoquestotreno, si sono riuniti per assistere simbolicamente al passaggio del treno delle 10:10 in partenza da Siracusa direzione Noto.

Intanto l'assessore regionale ai Trasporti Falcone ha ha già fatto sapere di risolvere il problema già entro le prossime settimane.