Augusta, controlli congiunti a Brucoli: sanzioni per oltre 12.000 euro

Controlli a tappetto da parte di tutte le forze dell'ordine a Brucoli nella mattinata di ieri.

Impegnati Polizia, Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

Sono stati controllati 12 veicoli, 3 esercizi commerciali e 29 persone. Sono state elevate sanzioni per 12.000 euro per violazione della normativa sanitaria, e di 380 euro per violazioni al codice della strada.

Il titolare di una società è stato denunciato per aver realizzato una passarella sul pubblico demanio marittimo in assenza di concessione, con il sequestro del manufatto.