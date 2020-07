In provincia di Siracusa un nuovo caso di coronavirus: è uno dei nuovi 4 in Sicilia

Riguarda la provincia di Siracusa uno dei quattro nuovi contagi da covid registrati in Sicilia.

Sale così a 330 il numero dei positivi registrati dall'inizio della pandemia nella provincia aretusea.

Gli altri nuovi casi riguardano Catania, Agrigento ed Enna. Nell'aggiornamento del ministero della Salute in Sicilia i ricoverati che passano da 9 a 14 con cinque nuovi pazienti in ospedale, ma le terapie intensive restano vuote. Nessun nuovo decesso m negli ultimi giorni neanche nessun dimesso.